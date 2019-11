La cattura dell’accoltellatore di Londra “abbattuto” dalla polizia – Il video

Passanti e poliziotti circondano un uomo a terra, momenti molto concitati, altri passanti si allontanano dalla scena scioccati. È il video in cui si vede l’attentatore di Londra prima fermato dai passanti e poi “abbattuto” dalla polizia.

L’uomo avrebbe accoltellato alcune persone, prima di essere fermato. L’aggressore sarebbe stato fermato da alcuni passanti ancor prima dell’arrivo della polizia. L’allarme è scattato alle 14 ora locale.

In un altro video che circola su Twitter si vede chiaramente una colluttazione tra l’uomo e una persona in borghese. A un certo punto quest’ultima viene trascinata via da un poliziotto in uniforme mentre un altro agente, con in mano un oggetto di colore giallo, prende la mira e spara da distanza ravvicinata, immobilizzando all’istante l’attentatore.

Secondo alcuni testimoni oculari che scrivono da Londra sul social network, l’agente potrebbe avere azionato un taser, stordendo l’attentatore.

