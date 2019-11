Londra, «è morto l’aggressore» fermato dalla polizia: ha accoltellato diverse persone sul London Bridge

L’uomo che ha accoltellato oggi alcuni passanti nella zona di London Bridge, a Londra, è morto in seguito alle ferite riportate dagli spari degli agenti. La notizia era stata anticipata dal Guardian e confermata da Scotland Yard. Altre quattro persone sarebbero rimaste ferite.

Scotland Yard ipotizza che l’attacco al London Bridge sia legato al “terrorismo”. Sui canali Twitter, la polizia di Londra ha annunciato di aver “abbattuto” un uomo armato con coltelli e conferma che ci sono «alcune persone ferite».

A number of people have been stabbed. We will provide further information when possible. — Metropolitan Police (@metpoliceuk) November 29, 2019

«Da quello che ho potuto vedere, diverse persone hanno cercato di bloccare un uomo, poi è arrivata la polizia e gli ha sparato», racconta un giornalista della Bbc.

My sister just sent me this from her office!! The building is on lockdown #londonbridge pic.twitter.com/SC0JY7z6gx — livvi (@livvi_MH) November 29, 2019

Ma il cronista è sicuro di aver udito altri spari: «Sono arrivati tantissimi poliziotti». Il traffico nella parte nord del ponte è stato interrotto. Chiusa temporaneamente pure la stazione della metropolitana e dei treni di London Bridge.

Intanto su Twitter stanno circolando dei video in cui si vede il momento in cui l’uomo è stato fermato dalla polizia. Secondo i testimoni, l’attentatore sarebbe stato bloccato da alcuni passanti ancor prima dell’arrivo del poliziotti, uno dei quali gli ha sparato.

I’m near London Bridge, looks like a bad incident – people running, police yelling “Keep moving”, lots of emergency services, area cordoned off. Stay safe everyone pic.twitter.com/1nF2YNUQTN — Owen Jones🌹 (@OwenJones84) November 29, 2019

Secondo alcuni testimoni, l’uomo avrebbe avuto addosso un «giubbotto sospetto» e sottolineano come gli agenti di polizia si siano allontanati da lui dopo averlo colpito, probabilmente nel timore di un giubbotto esplosivo.

