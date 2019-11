Anche a Firenze migliaia di Sardine in piazza: «Non ci facciamo inscatolare»

Piazza della Repubblica a Firenze si sta riempiendo per la manifestazione delle Sardine, con migliaia di persone che hanno cantato Bella ciao. Fra i cartelli esposti, «La Toscana non si Lega», «Non ci facciamo inscatolare», e le consuete sardine colorate.

Alle 17 la piazza era già gremita. Dai microfoni gli organizzatori parlano di cifre che sarebbero da record per il neonato movimento: «Siamo 40mila», dicono. Intanto, Matteo Salvini, bersaglio principale delle Sardine, alle 20 sarà a Firenze per una cena elettorale al Tuscany Hall.

In piazza della Repubblica è stato srotolato il grande striscione «La Toscana non si Lega», mentre una bandiera rossa con falce e martello che per qualche istante ha sventolato è stata fatta rimuovere dagli organizzatori: «Via le bandiere – hanno detto al microfono – noi siamo insieme senza partiti, senza persone che ci comandano; siamo il popolo della Costituzione e vogliamo che venga rispettata». Per la piazza stracolma sono transitati fra gli altri anche il sindaco Dario Nardella insieme al vicesindaco Cristina Giachi, e la segretaria generale della Cgil Firenze Paola Galgani.

La manifestazione è stata organizzata da Matilde Sparacino, Danilo Maglio e Cristiano Atticciati. Sono tutti e tre studenti universitari, rispettivamente di psicologia, programmazione degli eventi e giurisprudenza.

