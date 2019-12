Un artista si è mangiato la banana da 120mila euro di Maurizio Cattelan – Il video

Aveva destato scalpore l’ultima opera-provocazione dell’artista italiano Maurizio Cattelan. Comedian, la banana attaccata con lo scotch sul muro dello stand della Perrotin’s Gallery ed esposta all’Art Basel di Miami, aveva fatto il giro del mondo più che per il concetto artistico in sé, per il costo: 120mila euro circa per ogni esemplare ufficiale.

Una banana reale, commestibile e deperibile attaccata con un pezzo di scotch argenteo su un muro bianco, intesa come opera di denuncia da parte del controverso artista italiano, in qualità di «simbolo del commercio globale, ma anche uno strumento per fare dell’umorismo».

Ma David Datuna, artista newyorkese, ha deciso di mettere in scena una performance artistica del tutto particolare. Datuna, infatti, ha staccato dal muro la banana, l’ha sbucciata e se l’è mangiata, davanti lo sguardo sorpreso, divertito, e anche – in parte – allibito dei presenti.

L’artista newyorkese ha postato il video della sua performance su Instagram: «Adoro le opere di Maurizio Cattelan e adoro questa installazione. È davvero deliziosa», ha commentato Datuna. L’artista newyorkese è stato allontanato dalla fiera d’arte, mentre la banana è stata successivamente sostituita.

E il direttore della galleria di Miami, Herald Lucien Terras, malgrado la rabbia iniziale, ha rassicurato gli acquirenti: «Datuna non ha distrutto l’opera d’arte», rassicurando gli acquirenti degli altri due esemplari. Perché il valore dell’opera è dato dal certificato di autenticità, non dalla banana, che può essere sostituita dai proprietari delle diverse opere.

Ma per evitare che qualcuno emulasse David Datuna, intorno alla – nuova – banana, sono state schierate delle guardie, a difesa dell’opera sostituita.

Video: David Datuna / Instagram

