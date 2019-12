Torino, in preghiera davanti al tribunale per Salvini (a processo per vilipendio): «Fieri di lui e quel che fa per l’Italia»

In preghiera davanti al Palazzo di Giustizia di Torino per Matteo Salvini. L’iniziativa è stata presa dal gruppo “I Cinque sassi”, associazione “al Servizio dell’Evangelizzazione”, in occasione della ripresa del processo in cui il leader della Lega è imputato di vilipendio alla magistratura. A differenza di quanto previsto in un primo momento, Salvini non sarà presente all’udienza per impegni in Parlamento, ma l’iniziativa si è tenuta ugualmente.

«Noi siamo fieri di lui e del lavoro che sta facendo per l’Italia e gli italiani» ha detto la promotrice, Angela Ciconte, che ha anche raccontato di avere incontrato Salvini sabato sera alla presentazione di un libro e di avere ottenuto il suo “via libera”. «Sappiamo – ha spiegato – che lui prega come preghiamo noi. Ma non ci saremmo mai permessi di fare qualcosa senza il suo consenso».

Quanto al movimento delle Sardine, che questa sera manifesteranno sempre a Torino, Ciconte ha voluto precisare che la loro non è una contrapposizione: «Noi al massimo siamo i salmoni che vanno controcorrente verso la sorgente della vita».

L’iniziativa a sostegno dell’ex vicepremier era stata annunciato con una grafica diffusa sui social network, suscitando però la perplessità di molti utenti sulla sua veridicità, tanto da richiedere l’intervento del sito specializzato nello smascheramento delle notizie false bufale.net, che però ne aveva confermato la genuinità.

