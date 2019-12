Sorpresa Ibrahimovic, il Napoli supera l’offerta del Milan. E i rossoneri sondano Mandzukic: il punto

Gennaro Gattuso ha stima (e riconoscenza) assoluta per Carletto Ancelotti, ma darà un taglio netto al passato, anche perché altrimenti Adl non avrebbe silurato il pluridecorato allenatore di Reggiolo.

La discontinuità passerà da scelte forti (da capire, in particolare, come, se e dove Ringhio schiererà Insigne) e dalle manovre di mercato. Il Napoli si porterà avanti già a gennaio per dare una sterzata e anticipare le uscite pesanti dei prossimi mesi, quando andranno via i vari Mertens, Callejon e magari lo stesso capitano.

Sorpasso Napoli per Ibra

I rapporti di privilegio tra Gattuso e Ibrahimovic stanno rispedendo il Napoli nei tubi di scarico del Milan (e oltre, a quanto pare) in quello che si annuncia come un rinnovato e vigoroso duello per prendere lo svedese da inizio gennaio. Ibra-Milan sembrava fatta, ma il precipitare del caso Ancelotti a Napoli e il nuovo assalto di Adl hanno paradossalmente rimesso in marcia (e pesantemente) gli azzurri.

L’offerta che stuzzica

Chi vuole Zlatan deve proporgli almeno 18 mesi di contratto; l’attaccante dei Galaxy, che si svincolerà a costo zero il prossimo 31 dicembre, si gioca l’ultimo vero contratto in Europa e non vuole fare una tocca e fuga, come capitato ad esempio allo United. L’Everton, dall’Inghilterra, sta cercando l’inserimento, ma la pesante offensiva arriva dal prefisso 081. Il Napoli ha fatto pervenire a Raiola una offerta da 2 milioni di euro fino a giungo più 6 milioni per i restanti 12 mesi. 2 milioni di euro in più rispetto all’offerta rossonera. La ‘battaglia’ è servita. Ibra, che al Milan ha lasciato ottimi ricordi, si è più volte detto affascinato dalla piazza napoletana e potrebbe provare la sua prima esperienza nel caldo e passionale Sud.

Anche per questo il Milan, che offrirebbe l’opzione per ulteriori 12 mesi a Ibra solo in caso di piazzamento Champions, si sta cautelando. Sondaggio per Mandzukic, esubero di lusso della Juve.

