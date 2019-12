Torino, rider travolto da un’auto: portato al pronto soccorso in codice rosso. Il conducente è scappato

Un rider in bicicletta è stato investito a Torino ieri 19 dicembre intorno alle 20.45. La persona che era al volante è scappata dopo l’incidente in via San Donato, vicino al centro città. Il rider è stato trasportato in codice rosso al pronto soccorso dell’ospedale Maria Vittoria.

Ancora ignota l’identità del pirata della strada. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia municipale che hanno raccolto «elementi importanti» da alcuni testimoni, oltre che dalle telecamere di sicurezza della zona.

Leggi anche: