L’Atalanta è Real: Milan disintegrato (5-0), Gasperini maestro di calcio

View this post on Instagram

⏸ #AtalantaMilan | 1-0 | #HalfTime 💪 Chiudiamo il primo tempo in vantaggio grazie alla magia del @papugomez_official! AVANTI COSÌ, RAGAZZI!! ✨ We jump in the break leading thanks to #PapuGomez’s beauty! KEEP PUSHING LADS!! ______ #SerieATIM #GoAtalantaGo ⚫️🔵 #ForzaAtalanta #Atalanta #Bergamo #football