Pedofilia, i Legionari di Cristo hanno abusato di 175 minori in 80 anni – Il rapporto

Centosettantacinque casi di abusi su minori, di cui una gran parte perpetrati dal fondatore della congregazione. Lo rivela un rapporto pubblicato dalla stessa Congregazione dei Legionari di Cristo, istituto religioso maschile di diritto pontificio.

Il rapporto, che sarà presentato il 20 gennaio a Roma in occasione del Capitolo generale della Congregazione, spiega che oltre al fondatore, il padre messicano Marcial Maciel, si sono resi responsabili di abusi altri 33 sacerdoti.

Questi rappresentano il 2,44% dei 1.353 legionari ordinati nel corso della storia dell’associazione. Sei di questi sono morti, spiega il rapporto, «otto hanno abbandonato il sacerdozio, uno ha lasciato la Congregazione e 18 vi sono rimasti».

«Di questi ultimi 18 – si legge ancora nel documento – il 100% è escluso da rapporti pastorali con minori, quattro hanno restrizioni nell’esercizio del ministero e osservano un piano di sicurezza, mentre 14 non esercitano il ministero sacerdotale pubblico».

Lo studio, pubblicato sul sito ceroabusos.org, è stato realizzato da una commissione interna che ha lavorato per sei mesi passando al setaccio la storia dei Legionari dalla sua fondazione in Messico, il 3 gennaio 1941.

«I Legionari di Cristo desiderano fare un ulteriore passo per conoscere e riconoscere il fenomeno dell’abuso sessuale su minori e favorire la riconciliazione con le vittime», si legge nel documento, che «condanna e deplora» gli abusi e le «pratiche istituzionali o personali che possano aver favorito o propiziato qualsiasi forma di abuso».

Le rivelazioni arrivano in un momento in cui è chiara la volontà di ricostruire la fiducia del pubblico dopo uno scandalo che ha macchiato per anni la reputazione della Chiesa. La decisione di di Papa Francesco sull’abolizione del segreto pontificio è stato un passo decisivo in questa direzione.

