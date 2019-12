Sardine, in migliaia in piazza a Cesena nel giorno del comizio di Salvini – Le immagini

Ormai è quasi diventata una prassi: per ogni comizio di Matteo Salvini viene organizzata in parallelo una manifestazione delle sardine. È quanto avvenuto oggi a Cesena, dove migliaia di persone – 5mila secondo gli organizzatori – si sono ritrovate in piazza del Popolo, a circa 300 metri dal luogo in cui si trovava il leader della Lega per la campagna elettorale in vista delle elezioni regionali in Emilia Romagna.

Mentre il capitone era a comiziare in città davanti a 150 persone, 5000 #sardine riempivano Piazza del Popolo a #Cesena nonostante feste e corse per le ultime spese natalizie.



Grandi ❤️ pic.twitter.com/tgfBAXGf0U — Fabio 🏳️‍🌈 (@Iperbole_) December 23, 2019

Mentre l’ex vicepremier parlava dal palco di Confcommercio, nella sede di via Giordano Bruno, e poi a una folla di circa 600-700 persone, secondo Cesena Today, le sardine cantavano «Cesena non si lega».

«Piadania libera», si leggeva sugli striscioni, nel tentativo di fondere il nome di una pietanza tipica e quello del territorio che un tempo Salvini voleva «liberare». «Auguriamoci tutti insieme un futuro di solidarietà, accoglienza, rispetto, diritti, inclusione, non-violenza, antifascismo», avevano scritto gli organizzatori dell’evento su Facebook.

I volti più noti del movimento battezzato nel capoluogo emiliano erano assenti alla manifestazione di Cesena ma la dirigenza ha fatto sapere che il 19 gennaio le sardine torneranno a Bologna «con un grande evento destinato a rimanere nella storia».

Questo, secondo quanto si apprende dalla pagina Facebook del movimento, sarà «dedicato all’Emilia Romagna, alla sua cultura e al suo saper coniugare benessere e solidarietà, dialogo e ascolto».

Fonte immagine di copertina: Twitter/Elena_giusini

