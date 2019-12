Crede di aver vinto 2 milioni alla lotteria, la giornalista esulta in diretta: «Domani non vengo a lavorare!». A casa l’amara scoperta – Video

Natalia Escudero si è poi scusata con gli spettatori per aver fatto involontariamente intendere di aver vinto il primo premio. Ma ha ribadito: «Domani non andrò a lavoro, perché celebrerò questo pizzico di fortuna andando in vacanza»

Natalia Escudero, giornalista dell’emittente televisiva spagnola RTVE, in collegamento con i suoi colleghi in studio, ha improvvisamente iniziato ad urlare di gioia in diretta tv quando ha scoperto che il suo biglietto della tradizionale lotteria natalizia El Gordo risultava tra quelli vincenti.

La giornalista ha iniziato a saltare e urlare di gioia, comunicando ai colleghi: «Domani non vengo a lavorare, domani non vengo a lavorare!».

Aquí la tienes: "la reportera de La 1" de la que habla todo el mundo a estas horas. ¡Se llama Natalia Escudero! #LoteríaRTVE



🔴 Directo ➡ https://t.co/pfgTOQpaaN pic.twitter.com/58j3ACuNte — TVE (@tve_tve) December 22, 2019

Ma Escudero ha successivamente appreso di aver vinto “solo” 5 mila euro, una minuscola porzione rispetto al jackpot totale della lotteria, circa 2,24 milioni di euro solo quest’anno.

La giornalista di RTVE, in risposta alle polemiche e alle accuse dei telespettatori che «si sono sentiti traditi», accusandola di aver fatto intendere di aver vinto il primo premio, si è poi scusata per la reazione avuta.

Su Twitter Natalia Escudero ha raccontato di aver trascorso «mesi difficili per motivi personali», ma ha ribadito che nei suoi 25 anni di lavoro come giornalista professionista ha sempre avuto la «coscienza pulita» e di aver lavorato sempre in modo «rigoroso e comprovato» e che sia triste che ora venga definita una giornalista «manipolatrice e bugiarda».

En mis 25 años de carrera como periodista siempre he ido con la cabeza bien alta y la conciencia tranquila por mi riguroso y contrastado trabajo . Es triste que natalia escudero sea hoy la periodista manipuladora y mentirosa de rtve. — natalia escudero (@nataliescudero1) December 22, 2019

Ed Escudero, scusandosi ancora per aver causato confusione nella mente dei telespettatori e per aver avuto una reazione molto gioiosa ha ribadito: «Domani non andrò a lavoro, perché celebrerò questo pizzico di fortuna andando in vacanza».

Así que de nuevo pedir disculpas por esta confusión hoy emitida y aclarada en directo en el programa LA MAÑANA …y mantengo que mañana no voy a trabajar, primero por que voy a celebrar ese apetitoso pellizco y voy tengo vacaciones — natalia escudero (@nataliescudero1) December 22, 2019

