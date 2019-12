Valanga in Val Senales: morte una donna e una bimba, grave un altro bambino

Due persone sono morte in Val Senales, nella provincia autonoma di Bolzano, per una valanga che si abbattuta su una pista da sci. A perdere la vita una donna e una bimba di sette anni. Grave un altro bambino.

La valanga di grosse dimensioni si è staccata dal pendio che sovrasta una pista da sci e le masse nevose l’hanno invasa. Due sciatori sono stati trasportati con ferite lievi all’ospedale di Merano, mentre il bimbo è stato rianimato sul posto e portato con l’elicottero in gravissime condizioni all’ospedale di Trento. Per la bimba e per la donna invece non c’è più stato nulla da fare. Il medico d’urgenza ha solo potuto constatare la loro morte.

Sul posto due elicotteri e le squadre di soccorso che stanno verificando la presenza di altri sciatori sotto le masse nevose. Le vittime sono tutte di nazionalità tedesca.

