Bari, cede il solaio di un hotel durante il veglione di Capodanno: 6 feriti

Sei persone sono rimaste ferite nel cedimento del solaio di una sala dell’Hotel Excelsior a Bari dove era in corso il veglione di Capodanno. Uno dei feriti avrebbe riportato lesioni gravi.

«È venuta giù la parte di tetto in corrispondenza delle casse acustiche. Per fortuna non mi è parso ci fossero feriti gravi. Quando è avvenuto il crollo era all’incirca l’una, un momento in cui, oltre a chi aveva prenotato i tavoli del veglione a 120 euro, stavano entrando altre persone per partecipare alla serata danzante, pagata 25 euro, che di fatto poi non c’è stata. Una situazione tranquilla fino a quel momento, nessun sovraffollamento della sala», ha raccontato un testimone a Repubblica.

