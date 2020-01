Raid a Baghdad, cosa rimane dopo l’attacco degli Stati Uniti – Il video

Macerie, soltanto macerie. Non rimane nulla dopo il durissimo attacco condotto dagli Stati Uniti contro all’aeroporto di Baghdad in cui è morto il generale iraniano Qassem Soleimani.

Lo stesso corpo dell’«uomo più potente dell’Iran» sarebbe stato dilaniato, reso riconoscibile soltanto da un anello. Un attacco che Teheran ha definito «atto di terrorismo internazionale» e che ora rischia di portare a una guerra.

Un eventuale conflitto che avrebbe già un responsabile: Donald Trump. È stato il presidente Usa a ordinare l’uccisione del generale. Joe Biden ha definito la decisione «dinamite in una polveriera». Significativo da questo punto di vista anche il titolo di Le Monde: «Trump sceglie l’escalation con l’Iran».

Iraqis — Iraqis — dancing in the street for freedom; thankful that General Soleimani is no more. pic.twitter.com/huFcae3ap4