Raid Usa a Baghdad, la minaccia dei pasdaran: «Gli Stati Uniti si ritirino o comprino bare per i loro soldati»

Hanno ucciso il capo delle loro unità speciali e ora i pasdaran minacciano ritorsioni. Durissima la minaccia del vice capo dei guardiani della rivoluzione. «Gli Usa devono cominciare a ritirare le loro forze dalla regione irachena da oggi o cominciare a comprare bare per i loro soldati», ha detto Mohammad Reza Naghdi, citato dall’agenzia Fars.

“US must leave the region [Iraq] today, or it must go to the market to order caskets for its soldiers” – Iranian Revolutionary Guard commander, Gen. Mohammad Reza Naghdi