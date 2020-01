Raid Usa a Baghdad , «ucciso su ordine di Trump» il generale iraniano Soleimani

L’assedio delle forze pro Iran dell’ambasciata americana in Iraq rischia di trasformarsi in una guerra. Un raid notturno degli Stati Uniti a Baghdad, contro due target legati all’Iran in Iraq, è costato la vita ad almeno otto persone. Tra le vittime il generale iraniano Qassem Soleimani, oltre a cinque membri delle forze pro Iran.

Ha perso la vita nel raid anche Abu Mahdi al-Muhandis, il numero due delle forze di mobilitazione Popolare (Hashd al-Shaabi), la coalizione di milizie paramilitari sciite pro-iraniane attive in Iraq.

Photos of the damage of the missiles that fell at #Bagdad International Airport. pic.twitter.com/JC8TOh8XrC — Strategic News (@StrategicNews1) January 2, 2020

L’ordine di uccidere Soleimani è partito dallo stesso presidente Usa Donald Trump. «Per ordine del presidente, l’esercito americano ha adottato misure difensive decisive per proteggere il personale americano all’estero uccidendo Qassem Soleimani», ha dichiarato il Dipartimento della Difesa Usa in una nota.

Statement from DoD taking responsibility for death of #Soleimani pic.twitter.com/5lPuBD1HYI — Naveed Jamali (@NaveedAJamali) January 3, 2020

Anche i Guardiani della Rivoluzione hanno confermato la morte del generale. Suleimani era una figura quasi leggendaria, uno degli uomini più potenti in Medio Oriente: generale, stratega con ambizioni politiche, è spesso apparso al fianco della Guida Suprema, l’ayatollah Ali Khamenei. Era considerato l’architetto di gran parte delle attività iraniane in Medio Oriente.

L’Hashed è una rete di milizie armate prevalentemente sciite, molte delle quali hanno legami molto stretti con Teheran e che sono stati ufficialmente incorporati alle forze di sicurezza dello Stato iracheno.

Dopo il raid notturno, Trump ha twittato la foto di una bandiera americana. Teheran ha definito l’attacco un «atto di terrorismo internazionale» e ha minacciato ritorsioni. Dopo la morte del generale, il segretario di Stato americano Mike Pompeo ha pubblicato un video in cui si vede un corteo di persone correre lungo una strada reggendo tra le mani una lunga bandiera irachena. «Gli iracheni ballano in strada per la libertà: grati che il generale Soleimani non c’è più», ha scritto su Twitter.

Iraqis — Iraqis — dancing in the street for freedom; thankful that General Soleimani is no more. pic.twitter.com/huFcae3ap4 — Secretary Pompeo (@SecPompeo) January 3, 2020

«L’atto di terrorismo internazionale degli Stati Uniti con l’assassinio del generale Soleimani, la forza più efficace nel combattere il Daesh, Al Nusrah e Al Qaida, è estremamente pericolosa e una folle escalation», ha detto il ministro degli Esteri iraniano, Javad Zarif. Poi la minaccia: «Gli Stati Uniti si assumeranno la responsabilità di questo avventurismo disonesto».

Annuncia vendetta anche la guida suprema iraniana. «Il lavoro e il cammino del generale Qassem Soleimani non si fermeranno e una dura vendetta attende i criminali, le cui mani nefaste sono insanguinate con il sangue di Soleimani e altri martiri dell’attacco della notte scorsa», ha detto Ali Khamenei.

