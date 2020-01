Iraq, Kata’ib Hezbollah chiama a raccolta volontari per vendicare il generale Soleimani

Kyle Glan, cofondatore di Conflict News, sito specializzato in conflitti globali, ha scritto un tweet in cui sostiene che diversi canali Telegram affiliati a Kata’ib Hezbollah stanno lanciando un appello finalizzato a reclutare volontari per «operazioni di martirio» contro i «crociati», ovvero gli americani il cui raid ha causato l’uccisione del generale iraniano Qasem Soleimani.

Katai’b Hezbollah affiliated telegram channels reports an open call for volunteers to carry out ‘martyrdom operations’ against ‘crusaders’. pic.twitter.com/CbndfwMvcz — Kyle Glen (@KyleJGlen) January 3, 2020

Già in mattinata il leader del gruppo sciita libanese Hezbollah, Hassan Nasrallah, ha affermato che l’uccisione del comandante dei Pasdaran iraniani, Qasem Soleimani, nel raid Usa a Baghdad «deve essere vendicata».

«Portare a termine l’appropriata punizione per questo assassinio criminale sarà responsabilità di tutti i combattenti della resistenza nel mondo», ha detto Nasrallah in un comunicato.

Secondo lo stesso sito Conflict News, il Consiglio di sicurezza iraniano ha annunciato che «i criminali dovrebbero aspettarsi una dura vendetta al momento e nel luogo giusti».

BREAKING: Iranian Security Council announces that ‘criminals should expect harsh revenge at right time and place’. https://t.co/eOGMK3kTw2 — Conflict News (@Conflicts) January 3, 2020

In un altro tweet, è stata raccolta la posizione del comandante delle forze iraniane Quds: «Siate pazienti e vedrete i cadaveri degli americani in tutto il Medio Oriente».

BREAKING: Commander of the Iranian Quds forces: “Be patient and see the dead bodies of Americans across the Middle East”. https://t.co/4kNRebNj2n — Conflict News (@Conflicts) January 3, 2020

