Bandi e borse di studio, la rassegna della domenica

La prima rassegna del 2020 è dedicata all’incrocio tra Università e Lavoro: 4 proposte, tra concorsi per l’assunzione all’interno degli Atenei e borse di studio per la ricerca in campo medico e tecnologico.

Assunzioni / Università degli Studi di Milano

C’è tempo fino al 20 gennaio per aderire al bando della Statale di Milano, che cerca 2 risorse per la Direzione del settore Risorse Umane.

Le assunzioni saranno a tempo indeterminato. Per tutte le informazioni, clicca qui.

Assunzioni / Politecnico di Torino

Il Politecnico di Torino ha bandito un concorso per 2 assunzioni a tempo indeterminato in Area Amministrativa – Trasferimento Tecnologico e Relazioni con l’Industria – Cat. D, posizione economica D1. Il bando è rivolto a laureati, e scadrà il 27 gennaio.

Per tutte le informazioni sui requisiti, clicca qui.

Borse di studio / Inail

C’è tempo fino al 31 gennaio per partecipare al concorso bandito dall’Inail per l’assegnazione di 16 borse di studio rivolto a laureati, nell’ambito del Piano delle attività di ricerca 2019-2021.

Le borse di studio avranno durata di un anno, e ci sarà la possibilità di rinnovo. Il bando si rivolge in parte a laureati triennale e in parte a laureati magistrali, in due ambiti:

11 borse presso il Dipartimento di medicina, epidemiologia, igiene del lavoro ed ambientale

5 borse presso il Dipartimento innovazioni tecnologiche e sicurezza degli impianti, prodotti ed insediamenti antropici

Per tutte le informazioni, clicca qui.

Assunzioni / Università di Pavia

L’Università degli Studi di Pavia ha pubblicato due concorsi per l’assunzione di:

2 posti area amministrativo/gestionale per le esigenze del Servizio Pianificazione, Programmazione e Controllo

2 posti area amministrativo/gestionale per le esigenze del Servizio Gare e Appalti. Si precisa che un posto è riservato prioritariamente ai volontari delle FF.AA.

Per aderire al bando c’è tempo fino al 16 gennaio. Per tute le informazioni leggi qui.

Foto copertina: bruce mars su Unsplash