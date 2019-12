Bandi e borse di studio, la rassegna della domenica

La rassegna della domenica ci porta oggi a dare uno sguardo alle più recenti occasioni per creativi e artisti d’Italia.

Lambrate design district

Siete talenti del design e il vostro sogno è quello di esporre le vostre creazioni durante la Milano Design Week? E, ancora di più, siete amanti del Fuorisalone milanese? Il Lambrate Design District sta cercando espositori per l’edizione 2020 per riempire 13mila mq di location.

Le selezioni per la partecipazione sono aperte a emergenti, studi e laboratori creativi, produttori di gioielli contemporanei e di design, realtà internazionali. Per sapere come candidarsi cliccate qui

Europa creativa

L’Unione Europea ha pubblicato un nuovo bando nell’ambito del nuovo programma Europa Creativa 2014-2020. Avete tempo fino a domani per candidarvi nella sezione “Music Moves Europe” (La musica muove l’Europa), presentando la vostra idea su come promuovere la diffusione della musica dal vivo attraverso la cooperazione tra i piccoli locali. Per tutte le info cliccate qui.

Detour, Festival del cinema di viaggio

Chiamata alle arti per registi: è online il bando per partecipare all’ottava edizione di Detour, il Festival internazionale del cinema di viaggio che avrà luogo a Padova e Albano Terme dal 20 al 29 marzo 2020. Sono ammessi lungometraggi di finzione e documentari, italiani e stranieri – purché realizzati dopo il 31 dicembre 2017 – legati al tema del viaggio in tutte le sue molteplici accezioni. Il termine ultimo per l’iscrizione è domenica 5 gennaio 2020. Per tutte le info cliccate qui.

Bologna in Lettere (e altro ancora)

Avviso a tutti poeti: il premio è aperto a tutti, tempo fino al 30 gennaio 2020 per inviare i propri testi. Sono quattro le categorie in gara: opere edite, raccolte inedite, poesie singole inedite e poesie orali da inviare via mail o per posta. Per maggiori dettagli cliccare qui. Invece, per conoscere altri concorsi letterari prossimi alla scadenza cliccare qui.

Bauhaus Home Gallery (Roma)

Anche lo spazio Bauhaus Home Gallery cerca espositori. Sono due le selezioni: la prima è per pittori nella categoria “Falsi D’autore”, mentre la seconda è per scultori. In entrambi casi, oltre ad allestire la mostra, la galleria mette a disposizione un servizio fotografico, ufficio stampa e altro ancora. Per info e bando completo scrivere a: [email protected]

