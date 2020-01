Kenya, respinto attacco di Al Shabaab a base militare Usa

Attacco contro una base militare usata da forze Usa e keniane nella contea di Lamu, nel sud-est del Kenya, da parte dei miliziani del gruppo qaedista somalo Al-Shabaab.

Nel mirino la «pista di atterraggio di Manda a Lamu, che si trova proprio accanto al campo militare che ospita soldati di molti Paesi tra cui il Kenya e gli Stati Uniti» ha spiegato una fonte militare all’agenzia di stampa Reuters. I combattenti avrebbero cercato di penetrare nella base dalla pista di atterraggio.

Secondo la polizia di Lamu l’attacco è stato respinto. Ancora «in corso un’operazione di sicurezza» per accertare se ci sono miliziani all’interno della base.

Al Shabaab, intanto, ha rivendicato l’attacco: «Un gruppo di elite di soldati della “Martirdom Brigade” di Harakat Al-Shabaab Al Mujahideen ha lanciato un audace raid all’alba contro una base navale statunitense conosciuta come “Camp Simba” nella contea di Lamu, in Kenya.​ ​La base – si legge nella rivendicazione, così come riportata dal New York Times – ospita centinaia di persone tra personale sanitario americano e soldati keniani ed è una delle tante basi per la crociata americana contro l’islam nella regione».

Foto in copertina di repertorio

