Migranti, Alarm Phone: «Barca in pericolo con 41 persone a bordo. Non lasciateli annegare»

C’è una barca in pericolo in acque maltesi: a lanciare l’sos è Alarm Phone, la linea telefonica diretta per i migranti in difficoltà nel Mediterraneo, secondo cui a bordo ci sarebbero «molti bambini» su un totale di 41 persone in fuga dalla Libia.

Oggi pomeriggio ci hanno chiamati 41 persone in fuga dalla #Libia, tra cui molti bambini, su una barca in pericolo in zona #SAR maltese. Abbiamo chiesto soccorso alle autorità di #Malta! Le condizioni meteo stanno peggiorando e la notte è in arrivo. Non lasciateli annegare! pic.twitter.com/IBbnBBTMfj — Alarm Phone (@alarm_phone) January 9, 2020

«Abbiamo chiesto soccorso alle autorità di Malta – rende noto l’organizzazione – le condizioni meteo stanno peggiorando e la notte è in arrivo. Non lasciateli annegare!».

Non solo. Sempre oggi Alarm Phone è stata allertata «da diverse barche in pericolo, molte delle quali intercettate dalla cosiddetta guardia costiera libica»: «Sappiamo di 160 persone su 3 barche, riportate a forza verso una zona di guerra dove la tortura è esperienza quotidiana», scrive su Twitter la linea per le emergenze in mare.

Oggi #AlarmPhone è stato allertato da diverse barche in pericolo al largo della #Libia, molte delle quali intercettate dalla c.d. guardia costiera libica. Sappiamo di ca.160 persone su 3 barche, riportate a forza verso una zona di guerra dove la tortura è esperienza quotidiana. pic.twitter.com/oCrdZcQTBh — Alarm Phone (@alarm_phone) January 9, 2020

