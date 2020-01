Infortunio Zaniolo: la Roma piomba su Politano. Contatto Barcellona-Allegri

Il gravissimo infortunio di Zaniolo accende nuovi duelli di mercato. Under non è l’alternativa ideale per Paulo Fonseca e, allora, la Roma si butta su Matteo Politano, in uscita dall’Inter dove potrebbe essere ulteriormente chiuso dal prossimo arrivo di Giroud. L’ex esterno del Sassuolo è la prima scelta di Petrachi, anche perché il calciatore potrebbe arrivare con la formula dilazionata del prestito oneroso con obbligo di riscatto a 18 mesi. Una soluzione che alla Roma piace. Resta da battere la concorrenza del Milan che si era mosso per primo sul calciatore trovando anche un principio di accordo economico.

Roma e Milan in lizza, dunque, e difficilmente allo stesso tavolo per Suso. Lo spagnolo, diventato un esubero di lusso in casa Diavolo, piace in Spagna anche se nelle ultime ore il Siviglia, una delle pretendenti, si sarebbe tirato indietro.



Chi, invece, fa passi in avanti è l’Inter. Da Londra, sponda Tottenham, Mourinho fa sapere: ‘Conosco il futuro del calciatore. Non so se a gennaio sarà ancora qui – dice lo Special One -. Nei fatti Marotta spinge per avere da subito il danese in squadra anche grazie al ricco quadriennale da quasi 8 milioni di euro a stagione messo sul tavolo.

Molto più di un rumor, insomma, mentre resta una indiscrezione per ora la voce, comunque autorevole (fonte Mundo Deportivo), secondo cui Massimiliano Allegri si sarebbe proposto, attraverso un intermediario, al Barcellona. Dove l’epoca Valverde è agli sgoccioli e Xavi, al momento, è impegnato. L’allenatore italiano potrebbe clamorosamente ritrovarsi alla guida dei catalani, prossimi avversari del Napoli in Champions League.

Foto di copertina Ansa