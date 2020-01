Pace fatta tra i Muccino. Gabriele ha ritirato la querela per diffamazione contro il fratello

«Le parti sono arrivate a un accordo». Si chiude così lo scontro giudiziario che ha coinvolto i due fratelli Muccino. Uno scontro cominciato il 3 aprile 2016 quando Silvio durante una trasmissione televisiva aveva accusato il fratello di aver aggredito la moglie.

«Gabriele è una persona violenta ha colpito sua moglie con uno schiaffo perforandole il timpano». Da qui la querela, per diffamazione, e l’inzio del percorso giudiziario. Il cambio di rotta è arrivato durante la prima udienza per il processo, in calendario per oggi, 14 gennaio.

«Il mio assistito ha deciso di ritirare la querela. Si è comportato da fratello maggiore chiudendo una vicenda che lo aveva molto ferito», ha spiegato l’avvocato Carlo Longari, legale di Gabriele Muccino. Il difensore di Silvio, l’avvocato Michele Montesoro, ha risposto: «La lite tra fratelli è stata composta: adesso potranno continuare la loro professione senza dover comparire in tribunale».

Le parole di Silvio Muccino al programma L’Arena

Le dichiarazioni di Silvio Muccino sono state fatte a L’Arena, il programma condotto da Massimo Giletti andato in onda su Rai 1 dal 2007 al 2017. Dal 2017 è approdato su LA7 con il nome di Non è l’Arena.

«Ci sono stati ripetuti episodi di violenza domestica. Un’estate poi eravamo nella casa di campagna di Gabriele, lui era nervoso e andò in camera da Elena. Quando mi avvicinai alla porta la vidi uscire con una mano sull’orecchio e le lacrime agli occhi. Non sentiva più niente: uno schiaffo le aveva perforato un timpano e ha dovuto subire una timpano-plastica per riacquisirlo in parte».

L’Elena di cui parlava Silvio Muccino è Elena Majoni, che è stata sposata con il fratello Gabriele dal 2002 al 2006. Da lei ha avuto anche un figlio: Ilan.

