Baghdad, scontri tra manifestanti e polizia: «Due morti e almeno 20 feriti» – Le immagini

Due manifestanti sono stati uccisi dalla polizia durante le proteste di questa sera, 17 gennaio, a Baghdad, in Iraq. Secondo quanto riportato dall’Associated Press, almeno altre 20 persone sarebbero rimaste ferite.

A medical source says protester killed as tear gas canister hit him in the head, 7 injured in clashes.



Iraqi security forces says saboteurs attacked barricades in #AlSinak; security forces used non-lethal ways to stop them #Baghdad

pix via @mustafairaqi0 pic.twitter.com/xgJDns8HnH