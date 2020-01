Buone soluzioni al Blue Monday: su Netflix sono in arrivo in film dello Studio Ghibli

In tutto sono 21 i lungometraggi che verranno rilasciati sulla piattaforma, a partire dal 1° febbraio

È un buon periodo per i fan di Hayao Miyazaki. Dopo la pubblicazione su Raiplay di tutta la serie animata Il fiuto di Sherlock Holmes, ora Netflix ha annunciato che tra febbraio e aprile verranno pubblicati sulla piattaforma di streaming 21 film prodotti dallo studio Ghibli. Per gli appassionati, la notizia potrebbe anche sollevare gli animi per questo Blue Monday (e sì, lo sappiamo che è più un meme che una teoria scientifica).

Gli unici Paesi esclusi (per il momento) dalla nuova distribuzione sono Usa, Canada e Giappone. Per tutti gli altri, Italia compresa, i lungometraggi verranno rilasciati a partire dal 1° febbraio, in tre slot. I primi saranno: Il castello nel cielo, Il mio vicino Totoro, Kiki – Consegne a domicilio, Pioggia di ricordi, Porco rosso, Si sente il mare e I racconti di Terramare.

Il 1° marzo invece arriverà il turno di Nausicaä della Valle del Vento, La principessa Mononoke, I miei vicini Yamada, La città incantata, La ricompensa del gatto, Arritty – Il mondo segreto sotto il pavimento e La storia della Principess Splendente.

Gli ultimi verranno pubblicati il 1° aprile: Pom Poko, I sospiri del mio cuore, Il castello errante di Howl, Ponyo sulla scogliera, La collina dei papaveri, Si alza il vento e poi l’ultimo prodotto dallo Studio Ghibli: Quando c’era Marnie.

Leggi anche: