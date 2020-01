Incidente a Tivoli, muoiono due ventenni in un frontale con un autobus

Nella notte tra il 24 e il 25 gennaio a Tivoli, in provincia di Roma, due ragazzi sono morti in un incidente in auto. Da una prima ricostruzione, pare che il conducente abbia perso il controllo del veicolo andando a schiantarsi contro un bus della compagnia di trasporti Cotral. I due giovani avevano 21 e 19 anni.

Arrivati sul posto, i soccorritori non hanno potuto che constatare il decesso dei due ragazzi. Illesi, invece, i passeggeri e l’autista che erano a bordo dell’autobus. I carabinieri della compagnia di Tivoli, arrivati su via Tiburtina, hanno compiuto tutti i rilievi del caso: bisognerà ora attendere la chiusura delle indagini per conoscere le cause effettive dello scontro.

L’auto sulla quale viaggiavano le due vittime era una Panda: il veicolo, dopo l’impatto, si è accartocciato in tutta la sua parte anteriore. Al momento dell’incidente, l’asfalto era bagnato a causa della pioggia. I ragazzi stavano rientrando a Tivoli dopo una serata passata a Roma.

