Il Milan prende Saelemaekers: 8 milioni di investimento. Inter su Slimani

Le difficoltà per arrivare a Vina, la necessità di riallungare la coperta dopo le cessioni di Piatek, Suso e Rodríguez. Il Milan mette le mani su Alexis Saelemaekers, 20enne centrocampista belga dell’Anderlercht. 8 milioni di euro di investimento articolati su un prestito oneroso con obbligo di riscatto. Siamo alla limatura dei dettagli tra i club.



Il giocatore è un factotum. E’ in partenza un esterno di centrocampo (un Suso più ala), ma può fare anche il terzino o l’interno in mediana. Ci sono poi i soliti, avventati paragoni: qualcuno in patria lo paragona a Dani Alves. Meglio andarci piano, anche se dalla sua il belga ha la carta d’identità per scalare posizioni.

Idee nerazzurre

Si muove anche l’Inter, ma senza frenesia. La famosa opportunità di cui parla Beppe Marotta potrebbe essere Islam Slimani, 31enne attaccante del Leicester, ma parcheggiato al Monaco. Gli agenti del ragazzo sono molto vicini alla dirigenza nerazzurra e in queste ore si stanno studiando i margini di manovra. Più lontani Giroud (ora ci pensa la Lazio, ma ci sono diversi ostacoli) e Llorente. Di Marco in prestito al Verona.

