Boom di ascolti per le ultime due puntate dell’Amica Geniale: Lila e Lenù conquistano 7 milioni di telespettatori

Adesso cresce l’impazienza tra i fan per la terza stagione, che potrebbe uscire a inizio 2021

L’atmosfera a tratti onirica, tipica del ricordo, il vociare dei rioni di Napoli, i colori che vanno da quelli cupi della povertà a quelli accessi del mare e della nuova vita di una cresciuta Lila. Elena e Lina (ovvero Lila) sono diventate grandi e le ultime due puntate della seconda stagione della serie L’Amica Geniale hanno tenuto incollati allo schermo circa 7 milioni di telespettatori. Sette milioni e 110 mila nel primo episodio (share 25.81%) e 6 milioni e 757mila nel secondo (share 31.05%).

Un boom di ascolti nella sua fascia, considerato che il Grande Fratello Vip ha registrato 3 milioni 650mila spettatori con uno share del 18.94%. Ora cresce l’impazienza tra i fan per la terza stagione, Storia di chi fugge e chi resta, dove le attrici Gaia Girace (Lila) e Margherita Mazzucco (Lenù) saranno presenti soltanto per i primi episodi. C’è attesa per scoprire chi le sostituirà. A interpretare Elena potrebbe essere l’attrice Alice Rohrwacher, voce narrante fino dalla prima stagione.

EPA/FRANCK ROBICHON |Alice Rohrwacher durante il festival di Cannes nel 2018

Ciò che è certo è che ci sarà una terza stagione: è stato confermato durante la conferenza stampa della Storia del nuovo cognome, titolo appunto della seconda stagione. C’è massima segretezza, invece, sulla data di uscita e sull’inizio delle riprese. Secondo alcune indiscrezioni, le nuove puntate potrebbero essere girate in primavera e la terza stagione potrebbe arrivare a un anno esatto dalla seconda, quindi a inizio 2021.

Leggi anche: