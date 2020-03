Cagliari, è Walter Zenga il prescelto per sostituire Maran

Non c’è ancora alcuna ufficialità, ma il Cagliari ha la sua prima scelta (che a breve dovrebbe essere formalizzata) per sostituire il defenestrato Rolando Maran. Il presidente Giulini vuole Walter Zenga, al momento libero e opinionista televisivo. Le parti stanno parlando. Zenga, l’anno scorso a Venezia in serie B, potrebbe essere coadiuvato da Max Canzi, allenatore che sta facendo benissimo con la Primavera dei sardi.

Il Cagliari, che cercava un traghettatore senza rischiare di ‘bruciare’ subito Canzi, è undicesimo in classifica e non vince da 11 gare, nelle quali ha raccolto solo 4 pareggi.

