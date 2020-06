I social boicottano ancora Trump: Twitch sospende il canale del presidente, Reddit chiude il forum dei suoi fan

I (nuovi) giganti del web si muovono per combattere l’incitamento all’odio. Oggi, infatti, Twitch, piattaforma livestreaming considerata il social di Amazon, ha fatto sapere di aver sospeso – seppur temporaneamente – il canale del presidente americano Donald Trump. Il motivo? Una «condotta carica d’odio». Due gli episodi citati dal sito. In uno dei video – della campagna 2015 ma rilanciato ora – il presidente accusa il Messico di mandare, tramite il confine, droga, criminali e stupratori.

Chiuso il forum dei fan di Trump

Anche Reddit, noto sito di social news e intrattenimento, ha preso una decisione analoga: in questo caso è stato messo al bando un forum utilizzato dai fan di Donald Trump. Il canale, con oltre 790mila iscritti, è stato chiuso per aver violato le regole e per essersi messo contro la compagnia. Come ha confermato l’ad di Reddit, Steve Huffman.

