Consigliere comunale di Fratelli d’Italia in divisa da SS con Hitler alle spalle: la foto della vergogna

Impettito, portamento marziale, sguardo fiero, cappello da ufficiale sotto al braccio e divisa delle SS, le Schutzstaffel naziste che, prima e durante la seconda guerra mondiale, disseminarono l’Europa di orrori e crimini. La foto che gira in rete, riportata da La Stampa e altre testate locali, ritrae Gabrio Vaccarin, 54 anni, consigliere comunale di Fratelli d’Italia a Nimis (Udine). Alle spalle del consigliere si vede un ritratto del führer Adolf Hitler. Poco più sopra un cerino con una immagine sacra.

In divisa nazista Gabrio Vaccarin, consigliere comunale di @FratellidItalia in Friuli. Vestito da Ss e con il ritratto di #Hitler sullo sfondo. ✍️ L'articolo di Giacomo Galeazzi su @LaStampa #4luglio https://t.co/7YxzB2b7lR pic.twitter.com/LcMWLNarMq — La Stampa (@LaStampa) July 4, 2020

Duro il commento di Walter Rizzetto, deputato di Fratelli d’Italia e segretario regionale in Friuli: «Non lo conosco personalmente e entro le prossime ore sentirò lui e il segretario provinciale per bonificare questa situazione assolutamente inaccettabile. Ho saputo ieri sera di questa foto e mi sono subito attivato per cercare di capire quali azioni intraprendere. Sembra che si tratti di una foto di carnevale di qualche anno fa, ma ciò non giustifica perché non mi vestirei mai con quella divisa e ho impostato tutta la mia segreteria regionale sul fatto che, fortunatamente, un certo periodo storico è passato per sempre e Fratelli d’Italia deve occuparsi di lavoro e problemi della gente guardando sempre avanti. Finché sarò segretario regionale sarà questa la linea del partito».



Leggi anche: