Travolta una famiglia nel Bresciano da un pirata della strada, morta una bambina. È caccia a un Suv grigio

È caccia al pirata della strada che ieri sera ha travolto e ucciso una bambina di nove anni, che stava attraversando la strada sulla strisce pedonali assieme alla sua famiglia a Bagnolo Mella, in provincia di Brescia. La madre della bambina è rimasta ferita, mentre sono rimasti illesi il padre e gli altri due fratelli. Secondo le prime ricostruzioni, l’incidente è avvenuto poco dopo le 23 di ieri sera, 5 luglio. Dopo l’impatto con la famiglia, il conducente a bordo di un Suv Chevrolet grigio non si è fermato per prestare soccorso, facendo perdere le sue tracce.

