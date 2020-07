Come funziona Costanza, l’app italiana (basata sui Beacon) per garantire il distanziamento in azienda

Il Bluetooth è una tecnologia comparsa per la prima volta nel 1994. All’inizio serviva per piccoli trasferimenti di dati, poi è stata riscoperta per collegare i nostri smartphone a casse, cuffie e smartband. E negli ultimi mesi è diventata cruciale per lo sviluppo delle app di tracciamento dei contagi da Coronavirus. Una startup italiana però si è spinta ancora oltre e l’ha utilizzata per creare un sistema in grado di far rispettare (e registrare) il distanziamento sul posto di lavoro.

Smart Beacon è una startup di Torino specializzati nei Beacon, dei piccoli dispositivi che emettono frequenze Bluetooth a bassa intensità e possono essere rilevati dai nostri smartphone. I Beacon vengono montati su bracialetti o badge utilizzati dai dipendenti di un’azienda. Appena due di questi dispositivi si avvicinano a meno della distanza di sicurezza, lo smartphone aziendale rileva il contatto e avvisa con una vibrazione e un segnale acustico i dipendenti.

Sullo smartphone, chiaramente, deve essere installata un’app apposita che sia in grado di leggere le frequenze dei Beacon. Il sistema è in grado così di tracciare (in forma anonima, come Immuni) i movimenti dei dipendenti e capire quali sono i luoghi dell’azienda più a rischio per la creazione di assembramenti. Se due dispositivi superano la distanza di sicurezza per più di dieci minuti l’evento viene infatti registrato dall’app. I rischi per la privacy? Se il sistema non è sufficientemente schermato potrebbero esserci. Al momento l’app è ancora in fase di test.

Il mercato dei Beacon

Secondo un report dell’istituto di ricerca Markets and Markets nel 2023 il mercato dei Beacon a livello globale dovrebbe raggiungere i 19,8 miliardi di dollari. In Italia si può già vedere qualche applicazione, soprattutto in ambito turistico. La provincia di Bolzano ad esempio può già contare su una rete pubblica di Beacon disponibile per i progetti delle aziende.

