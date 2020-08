Sicilia, morto bimbo di un anno arrivato in ospedale con lividi sul corpo. Fermato il compagno della madre

È arrivato all’ospedale di Modica, in Sicilia, in condizioni disperate. A chiamare l’ambulanza, la madre del bambino morto a soli 21 mesi per cause ancora da appurare. Certo è che i lividi sul corpo della vittima hanno allarmato subito i sanitari e, dopo il decesso, gli agenti del commissariato di polizia di Modica.

La madre del bambino è originaria di Rosolini, una cittadina che conta poco più di 20 mila abitanti in provincia di Siracusa, a 20 chilometri dall’ospedale Maggiore di Modica. La donna vive in una casa popolare insieme al convivente, un uomo di 30 anni. Quest’ultimo è stato fermato dalla polizia.

È stato l’interrogatorio al quale gli agenti del commissariato di polizia di Modica hanno sottoposto la mamma della vittima a far scattare la misura cautelare. Secondo l’Ansa, la donna avrebbe rivelato alcuni particolari di «primaria importanza» agli uomini delle forze dell’ordine.

La Procura di Siracusa ha aperto un’inchiesta: la dirige il sostituto procuratore Donata Costa, coordinata dal procuratore capo Sabrina Gambino. Si sta cercando di capire chi ha causato i lividi e le lesioni riscontrati sul corpo del bambino: domani dovrebbe essere conferito l’incarico per l’autopsia.

Leggi anche