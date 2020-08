Crolla un albero su una tenda da campeggio a Marina di Massa: muore una bambina di 3 anni, grave la sorella 14enne

Una bambina di tre anni è morta dopo che la tenda in cui si trovava con la famiglia è stata travolta da un albero caduto per il maltempo a Marina di Massa, in provincia di Massa Carrara. In gravi condizioni la sorella di 14 anni. Il soccorso è avvenuto con le automediche del 118 da Massa e Querceta e l’intervento di un’ambulanza, dopo una serie di tentativi andati a vuoto dell’elisoccorso Pegaso per colpa del forte vento. Ferita anche una ragazza di 19 anni, che ha riportato alcune contusioni.

Leggi anche: