Piemonte tutto da scoprire: il concorso fotografico lanciato da Lonely Planet

Vincere un soggiorno tra le bellezze del Piemonte si può. Lonely Planet ha infatti istituito un concorso per tutti i viaggiatori e gli amanti di questa terra ancora poco battuta. Tra le mete proposte, il capoluogo: Torino. Città elegante, dal passato risorgimentale. C’è poi Cuneo e la sua Provincia Granda; il Monferrato, le Alpi Biellesi, la Valle Maira. E per chi volesse salire più ad alta quota, Bardonecchia, una delle mete predilette dai cultori del paesaggio montano.

LONELY PLANET ITALIA | Piazza San Carlo, Torino

Per partecipare è necessario affidarsi ai social network, in particolare ad Instagram. Bisognerà postare sul proprio profilo una foto o un breve video che racconti nel modo più originale possibile il Piemonte. La gara è ovviamente aperta anche a chi il Piemonte non lo ha mai visitato e per questo è invitato a lavorare di immaginazione per restituire un racconto il più avvincente possibile.

I temi su cui lavorare sono quattro: libertà, bellezza, gusto e spirito. Il termine ultimo per presentare i propri lavori è il 21 ottobre 2020. La cosa importante sarà ricordarsi di seguire i profili @lonelyplanet_it e @visit_piemonte. In aggiunta, bisognerà taggare @lonelyplanet_it e @visit_piemonte e indicare gli hashtag #ilpiemontechenontiaspetti e #VisitPiemonte.

LONELY PLANET ITALIA | Monferrato, Piemonte

I sette vincitori saranno annunciati entro il 10 novembre prossimo da una giuria tecnica. Saranno quindi premiati gli elaborati più aderenti ai temi proposti e quelli più sorprendenti. I vincitori potranno trascorrere due giorni in Piemonte: in palio ci sono soggiorni, pranzi e cene per due persone in diverse località della regione.