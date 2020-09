Usa, spari a una festa in giardino a Rochester, New York: almeno 2 vittime e 14 feriti

Un uomo ha aperto il fuoco contro i partecipanti a una festa in un giardino di Rochester, nello Stato di New York, intorno alla mezzanotte, ora locale. Almeno 14 le persone rimaste ferite, mentre 2 sono fino ad ora le vittime confermate. I feriti sono stati trasportati in ospedale e non sembrano essere in condizioni gravi.

All’evento si trovavano almeno 100 persone, giovani per lo più. Una delle vittime è una donna di età compresa tra 18 e 22 anni e l’altra è un maschio, anche lui di età compresa tra 18 e 22 anni. Per il momento la polizia non ha ancora individuato e arrestato il responsabile.

Articolo in aggiornamento

