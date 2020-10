Niente pubblico, due nuovi iPhone e l’HomePod Mini. L’evento più atteso dell’anno di Apple si adatta al Covid – La diretta

Esattamente come per le serie tv, anche per gli eventi Apple gli spoiler hanno tolto la magia dell’attesa. Dei nuovi modelli iPhone ormai si conosceva già tutto bene prima che il ceo Tim Cook salisse sul palco dell’Apple Park di Cupertino per l’annuncio ufficiale. Gli ultimi leak sono arrivati a poche ore dell’evento, pubblicati da Evan Blass sulla piattaforma Voice. Sono le colorazione dei nuovi iPhone: l’iPhone 12 e l’iPhone 12 Pro. Oltre che le immagini del nuovo HomePod Mini, l’assistente vocale firmato dalla Mela.

Il nuovo Home Pod mini

In una stanza senza pubblico, Tim Cook ha iniziato la presentazione dei nuovi prodotti proprio dall’HomePod mini. Più compatto, con un prezzo più basso dell’ammiraglia della sera, il nuovo dispositivo ha una forma sferica e sarà rilasciato nelle colorazione Space Grey e White. «Le nostre case sono diventate più essenziali nelle nostre vite quest’anno. Sono lieto di introdurvi l’ultimo nato nella famiglia degli HomePod di Apple, l’Homepod mini».

Il nuovo iPhone, con il 5G

La novità è chiara, fin da subito. I nuovi iPhone di Apple saranno dotati della connettività 5G, la rete ultraveloce destinata a sostituire il 4G Lte che stiamo usando adesso. Una connettività che permetterebbe a questi dispositivi di arrivare a una velocità di download di 200 Mps, in condizioni ottimali.

Telaio in alluminio, bordi più squadrati e un design che ricorda quello tenuto dai dispositivi di Cupertino fino all’iPhone 5. Il display sarò da 6,1 pollici, con però dei bordi pià piccoli. Rispetto ai modelli della generazione precedente si parla di un salto di qualità anche per la resistenza. Tra il vetro e una nuova lega ceramica, il nuovo dispositivo dovrebbe essere quattro volte più resistente.

