L’annuncio di Jeff Brigdes: «Ho un linfoma». Il mito del Grande Lebowski si cita: «New shit has come to light» – Video

Ha citato una celebre battuta del «Grande Lobowski» l’attore Jeff Bridges per annunciare su Twitter di essere affetto da un linfoma. L’attore, 70 anni, ha scritto: «New shit has come to light» spiegando che inizierà subito le cure. «Mi è stato diagnosticato un linfoma – ha scritto il protagonista del film cult dei fratelli Cohen – Sebbene sia una malattia grave, sono fortunato ad avere una grande equipe di medici che mi segue e la prognosi è buona».

Bridges è impegnato in questo periodo con le riprese di una serie tv per FX Channel intitolata «The old man». Nella serie interpreta un agente della Cia ormai in pensione che cerca di sfuggire al suo passato. In carriera Bridges ha vinto l’Oscar come miglior attore protagonista per il film «Crazy heart».

