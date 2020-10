Anche Facebook apre agli incontri. Da oggi è disponibile in Italia la funzione Dating

Oltre 1,5 miliardi di match in due anni nei 20 Paesi in cui già viene utilizzata. È con questo numero, dichiarato dall’azienda, che Facebook Dating si presenta in Italia. Non è un’app separata ma un servizio a cui si potrà accedere direttamente da Facebook, come già avviene per la sezione Marketplace. Nessuno, a meno che lo vogliate, saprà che siete in cerca di un match, il meccanismo per cui due account vengono messi in contatto nelle piattaforme di incontri. Facebook Dating permette infatti di creare un profilo separato usando le stesse foto che sono già presenti nel profilo principale.

Questa nuova funzione sarà gratuita. Un particolare da non sottovalutare visto che molte app di dating permettono di creare un profilo senza spendere un euro ma poi cercano di guadagnare per potenziarlo. In app rivali si paga per aumentare la visibilità, ottenere più match e in alcuni casi anche per accedere alle chat.

Il match fra due profili avviene soprattutto sulla base delle “passioni segrete” liste di interessi in base alle quali vengono offerti gli account su cui esprimere (o meno) interesse. Se scocca la scintilla digitale, per chattare si può usare direttamente Messenger. In questo modo oltre a foto e messaggi si potrà passare anche alle videochiamate.

Dating verrà rilasciato gradualmente. Non disperate se ancora non lo state vedendo sulla vostra app. Privacy? Al netto del rispetto del Gdpr, Facebook ha spiegato che anche i profili Dating verranno usati per calibrare meglio le pubblicità che vediamo, a eccezione di preferenze di genere e orientamento religioso.

