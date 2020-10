Dpcm, proteste e scontri a Firenze alla manifestazione non autorizzata: lancio di oggetti e continue cariche della polizia – Il video

Proteste a Firenze contro il Dpcm anti-Coronavirus. Dopo il lancio di oggetti, tra cui bottiglie di vetro, le forze dell’ordine hanno risposto caricando più volte parte della folla lungo la centralissima via Calzaioli a Firenze, facendo arretrare i manifestanti per decine di metri. Alcuni manifestanti sono stati bloccati e presi a manganellate. Alla manifestazione non autorizzata partecipano persone di varia estrazione politica, che spazia dalla destra all’antagonismo.

La manifestazione, a cui partecipa qualche centinaio di persone, non autorizzata dalla questura, è stata indetta con un tam tam sui social, per protestare contro il Dpcm – e quindi le misure anti Coronavirus – e ha da subito suscitato timori per possibili azioni violente, specie in piazza della Signoria. I primi manifestanti si sono radunati in via Calzaioli e sono stati bloccati da un cordone di polizia in assetto antisommossa all’ingresso con piazza della Signoria. Alle 21 i manifestanti si sono radunati urlando slogan contro la polizia e contro i giornalisti.

Un altro gruppetto di manifestanti è stato invece intercettato e bloccato dalle forze dell’ordine in piazza della Repubblica. Tutti gli ingressi di piazza della Signoria sono bloccati dalle forze dell’ordine con cordoni e mezzi blindati.

Leggi anche: