Per lo sbarco in Italia è stata scelta piazza San Marco. Mentre nel Regno Unito le insegne della metropolitana di Oxford Circus sono state sostituite dai tasti del controller

La PlayStation 5, la nuova console prodotta da Sony, è sbarcata contemporaneamente sui mercati di tutta Europa con un’operazione in grande stile. Venticinque luoghi-simbolo in diverse aree del mondo sono stati infatti scelti come palcoscenico per la realizzazione di video promozionali molto suggestivi. E anche se si tratta di pubblicità e non siete appassionati di videogiochi, vale comunque la pena di guardarli. Per l’Italia, con una speciale tecnica di floor projection di circa 2.400 metri quadrati, le luci hanno trasformato piazza San Marco, nel cuore di Venezia.

A Londra, invece, le insegne della metropolitana di Oxford Circus sono state sostituite dai classici tasti del controller PlayStation: croce, quadrato, triangolo e cerchio. Mentre in Spagna lo scenario prediletto è stato lo stadio Santiago Bernabéu di proprietà del Real Madrid, con tutte le coppe vinte in Champions League. In tempi di pandemia, la console non sarà venduta nei negozi fisici, ma soltanto su Amazon, Mediaworld, Unieuro e altri siti web, molti dei quali sono già andati in crash.

