Quattordicenne sfregiata da un conoscente nel Milanese: voleva “inciderle” il sorriso di Joker

Una ragazza di 14 anni si trova ricoverata all’ospedale di Cernusco sul Naviglio, nel Milanese. Un suo conoscente, di 17 anni, è stato denunciato dalla procura dei minorenni per deformazione dell’aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso. Sono gli esiti del tentativo di riprodurre sul volto della giovane il sorriso di Joker, il personaggio immaginario acerrimo nemico di Batman e protagonista del film campione di incassi che ha fatto vincere a Joaquin Phoenix l’oscar come migliore attore.

In un primo momento, i due ragazzi avrebbero detto di essere stati aggrediti. Poi, il 17enne ha cambiato versione, sostenendo di «aver fatto questa prova per verificare la soglia del dolore». Secondo le indagini dei carabinieri di Cassano d’Adda e della procura per i minorenni, anche la 14enne avrebbe cercato di infliggere gli stessi tagli agli spigoli della bocca di lui. A causa del dolore per le incisioni subite, però, si sarebbe fatta accompagnare al pronto soccorso.

