Nasce la Nutella d’argento, la Zecca dello Stato omaggia la crema spalmabile con una moneta da 5 euro

Alle 10 in punto di oggi 26 gennaio si è aperta ufficialmente la vendita della Nutella d’argento. La crema spalmabile più desiderata al mondo è diventata ancora più preziosa con l’omaggio dell’Istituto poligrafico della Zecca di Stato che ha deciso di celebrarla con una moneta da 5 euro. Inserita nella serie «Eccellenze italiane», potrà essere acquistata al costo di 45 euro sul portale della Zecca Italiana e nei punti vendita del Poligrafico mentre l’emissione ufficiale è prevista per il 5 febbraio, il World Nutella Day. Le previsioni non escludono un boom di acquisti già dalla primissime ore da parte di appassionati e collezionisti.

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato | La serie di monete da 5 euro dedicate alla Nutella

Le tre versioni della moneta

L’autrice Annalisa Masini ha rappresentato un vasetto il cui tappo sarà di tre possibili colori: bianco, verde o rosso con una tiratura per ciascuna versione di circa 10 mila pezzi. Nel rovescio della moneta invece sarà raffigurato lo storico stabilimento di Alba dove la Ferrero fu fondata negli anni ’40. Dal 1964, anno dell’ufficiale debutto, la crema spalmabile dell’azienda italiana ha collezionato continui successi. Nel 2014, per festeggiare i suoi primi 50 anni, era già stato emesso un francobollo celebrativo.

