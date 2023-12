Ferrero pronta a lanciare la Nutella al 100% vegetale

Ferrero è pronta a lanciare la Nutella al 100% vegetale. Il Corriere di Torino fa sapere che dal primo dicembre l’azienda ha depositato il marchio «Nutella Plant based» all’ufficio italiano brevetti (Uibm) del Ministero del Made in Italy. La novità è nel passaggio “Plant based”, composta da materie prime vegetali che fanno parte dell’alimentazione. Senza zuccheri raffinati e grassi. Quindi, in attesa del responso, Ferrero si prepara così a entrare in un mercato che prima le era precluso: per il latte di origine animale i vegani decidono di non consumarla. Ma ora potrebbe cambiare tutto.

