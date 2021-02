Guida a Reddit (se non siete già dei nerd). Benvenuti nella Front Page of Internet

Nato del 2005, la piattaforma si è fieramente conservata uguale a se stessa. Ottima se avete degli interessi da soddisfare, meno adatta per chi vuole solo condividere le foto della vacanza in Croazia

«Wow, ha funzionato davvero». Uno spot di cinque secondi. Una grafica che sembra quella di un post come gli altri e un messaggio tra le righe chiarissimo: «Possiamo arrivare dove vogliamo». Reddit ha acquistato uno spazio pubblicitario durante il Super Bowl, l’evento più seguito in televisione negli Stati Uniti. Cinque secondi e un lungo messaggio di testo, impossibile da leggere. Quello che conta è però la frase finale: «Le cose importanti accadono quando le persone si radunano attorno a qualcosa a cui tengono veramente. E c’è un posto in cui questo accade. Si chiama Reddit».

Cos’è Reddit, la prima pagina di Internet

Reddit è un forum. Fatto di forum. Fatti di forum. Nato nel giugno del 2005 è una delle piattaforme più antiche di tutto il web. Un caratteristica che ha deciso di conservare anche nella grafica, molto rigida nell’home page. Non è una piattaforma volta alla celebrazione dell’ego ma alla discussione riguardo a una serie di argomenti che vengono incanalate nei subreddit, miniforum in cui viene trattato un tema specifico. C’è di tutto, dalla politica, ai fumetti, passando alle news, alla scienza, film, al cibo o al fitness. Ed è proprio per questa varietà di temi che si autodefinisce The Front Page of Internet.

Per ogni argomento è possibile poi creare un subreddit ancora più specifico. Esistono quindi subreddit dedicati a una singolo fumetto, a un videogioco o a un politico. Il nome di ogni forum è preceduto dalla formula r/, una dicitura che fa riferimento al linguaggio macchina che indica l’archiviazione dei file nel pc. Se siete fan del manga One Piece ad esempio potete andare su r/OnePiece. Il forum diventato noto negli ultimi giorni per il caso GameStop si chiama invece r/WallStreetBets. E ancora. Prima di diventare una piattaforma indipendente nota come The Donald, il forum di sostenitori di Donald Trump era nato proprio su Reddit e si chiamava r/TheDonald.

Come funziona Reddit

REDDIT | Il subreddit r/technews

Come aprire un profilo

Aprire un profilo su Reddit non è certo cosa da hacker. Basta scegliere quale mail dare e compilare un form. Il massimo che viene chiesto è un nome profilo con cui presentarsi agli altri utenti. Sbrigate queste pratiche la prima cosa da fare è scegliere quali subreddit seguire, la piattaforma ci farà iscriviere a un lungo elenco di subreddit di default: cancellati tutti e create la vostra lista di interessi. Una volta sistemata la vostra bacheca potete interagire con i posti in tre modi.

Come interagire

Il primo è con una reaction: “freccia in alto” se gradite il contenuto e volete che diventi virale o “freccia in basso” se non vi interessa. Il secondo è lasciando un commento, il terzo invece è regalando un premio al contenuto nella moneta virtuale usata qui: i reddit coin. Questa scelta vi permetterà anche di lasciare un’emoticon personalizzata al post. Ovviamente potete anche scrivere voi un post o addirittura aprire un vostro subreddit. Ma attenti, la competizione è sfrenata.

Da Reddit a Discord

Molti subreddit permettono anche di sbarcare su Discord, una piattaforma di chat parecchio usata nel web, soprattutto in ambito gaming. Qui è possibile interagire meglio con gli altri utenti, creando delle stanze in cui parlare di argomenti specifici trattati sul subreddit, anche attraverso messaggi vocali. Le chat di Discord su Reddit vengono utilizzate molto soprattutto perché permettono agli utenti di interagire in modo più libero. Esattamente come su Facebook e Instagram è possibile per le aziende sponsorizzare dei post per aumentare la loro visibilità indipendentemente dalla reazione degli utenti. Di tutto questo esiste anche una versione mobile dedicata agli utenti Apple e Android.

Foto di copertina: Reddit

