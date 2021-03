Beccato a far la spesa vestito da pecora senza mascherina: multato pseudo-negazionista No Vax aspirante influencer – Il video

Un operaio 35enne di Sarroch, località nell’hinterland di Cagliari, è stato multato dai carabinieri con una contravvenzione da 400 euro per essere entrato in un alimentari travestito da pecora e senza mascherina. Nel video rimbalzato sui social network, si vede l’uomo camminare nelle corsie del market con una mascherina Ffp2 e con la carta igienica appesa al collo. «L’avete mai vista una pecora che fa la spesa? È pieno», dice l’uomo che già in passato aveva pubblicato sui social contenuti negazionisti sul Covid. Quindi i colpi di tosse e l’uso della carta per soffiarsi il naso esclamando «Coronavirus».

Video: Facebook

