Trentino, insulti sessisti dal presidente della Lega a due consigliere passate a Fdi: «Le tr**e restano tr**e»

Insulti sessisti dal presidente della Lega Trentino, Alessandro Savoi, nei confronti di due consigliere provinciali in Regione che hanno lasciato il suo partito per passare a Fratelli d’Italia. Savoi ha chiamato Alessia Ambrosi e Katia Rossato «tr**e». Oltre a questo ha insultato anche l’altro consigliere che è fuoriuscito dalla Lega, Daniele Dematté. In un post sui social, Savoi ha scritto: «Nella vita, come nella politica, i leoni restano leoni, i cani restano cani e le tr**e restano tr**e», usando anche i termini come «gente infame» e «traditori». Attualmente, sul suo profilo si trova pubblica solo la frase: «Nella vita ci sono omeni, omenetti e torobetti (burattini, ndr)». Non sono ancora arrivate prese dichiarazioni o prese di distanza dal partito di Matteo Salvini.

Post salvato da Il gazzettino



Alessia Ambrosi, parlando all’AdnKronos, ha dichiarato: «Un attacco che arriva dopo la settimana dei diritti delle donne, non me lo aspettavo. Sono rimasta basita. Sono sicura – ha sottolineato la consigliera – che si scuserà con noi. C’è un rapporto pregresso, siamo sempre dello stesso campo di centrodestra, mi aspetto che lo faccia a breve». Per quanto riguarda il suo passaggio a Fdi – motivo per il quale Savoi ha fatto partire gli insulti – Ambrosi ha dichiarato: «Non potevo accettare, come donna di destra e liberale, di andare contro le mie battaglie. La scelta della Lega di andare con il governo Draghi è stata l’ultima goccia».

Immagine di copertina: Savoi e Ambrosi in una foto pubblicata su Facebook

