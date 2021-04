Pestavano i passanti presi a caso all’Arco della pace di Milano: arrestati quattro ventenni, nove minorenni indagati – Il video

Nella notte tra i 3 e il 4 ottobre scorso, nei pressi di Parco Sempione, avevano seminato il panico aggredendo passanti e coetanei scelti a caso con l’intento di picchiarli e rapinarli. Per questi fatti, gli agenti della Squadra mobile di Milano hanno arrestato, su richiesta del procuratore aggiunto Laura Pedio e del sostituto procuratore Francesca Crupi, quattro ventenni italiani e incensurati, e indagato nove ragazzi minorenni. I ragazzi sono tutti provenienti da Bonola, come si evince dal cap della cittadina, il numero 20151, che usavano come nickname sui social. In parallelo alle misure cautelari, il procuratore capo presso il Tribunale per i Minorenni, Ciro Cascone, ha predisposto la perquisizione a carico di cinque minorenni, che facevano parte dello stesso gruppo, composto da una quindicina di ragazzi.

Video: Agenzia Vista/Alexander Jakhnagiev

