Coronavirus, in Lombardia diminuiscono i decessi: 97 in 24 ore (ieri 127). Calano anche i ricoveri ordinari

Il bollettino del 2 aprile

Scende sotto i 100 il numero dei nuovi decessi per Coronavirus in Lombardia: +97 sono le vittime registrate dal bollettino regionale nelle ultime 24 ore, in calo rispetto ai +127 morti di ieri, +100 di due giorni fa. Per un totale di vittime dall’inizio del monitoraggio pari a 30.959. Anche sul fronte contagi la curva si mostra in discesa: +3.941 contro i 4.483 di ieri, 1 aprile. Sono 57.421 i tamponi eseguiti nell’ultima giornata, (58.888 ieri), con un tasso di positività pari a 6,8%, (7,6% ieri). Il bollettino di oggi, 2 aprile, registra per i ricoveri in terapia intensiva una diminuzione di 3 unità: 857 i pazienti attualmente segnalati in area critica. Scende anche il numero di ricoveri ordinari: 6.703 (-120), contro i 6.823 di ieri, (-210). Sale a 616.293 il totale dei dimessi e dei guariti.

Le province

Ecco i casi di Coronavirus suddivisi per provincia:

Milano : 1.273 di cui 537 a Milano città ;

: 1.273 di cui 537 a ; Bergamo : 264

: 264 Brescia : 656

: 656 Como : 299

: 299 Cremona : 137

: 137 Lecco : 97

: 97 Lodi : 84

: 84 Mantova : 217

: 217 Monza e Brianza : 389

e : 389 Pavia : 195

: 195 Sondrio : 63

: 63 Varese: 164

Leggi anche: